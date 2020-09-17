Тюменские школьники пишут всероссийские проверочные работы

Во всероссийских проверочных работах принимают участие все школьники Тюменской области с 5 по 9 классы. Также диагностические работы напишут ученики 10 классов.

Во всех регионах страны всероссийские проверочные работы стартовали 14 сентября и продлятся до 12 октября. Каждая школа сама определит удобные для себя даты проведения работ с учетом специфики и загруженности в этот период. Оценки в журнал, как и в прошлые годы не выставляются.

"Всероссийские проверочные работы — это обычные контрольные работы. Задания составлены по разделам, которые школьники изучали в прошлом году. Контрольные работы проводятся в начале учебного года для того, чтобы выявить темы, которые ребята не усвоили в прошлом учебном году, выстроить индивидуальную работу с учениками для ликвидации пробелов в знаниях", — рассказала заместитель директора гимназии № 1 Тюмени Елена Азова.