На тюменских дорогах ловят водителей без прав

Сегодня, 16 сентября, в Тюмени, Тобольске и Ишиме проходит мероприятие "Дорожный контроль". Сотрудники ГИБДД выявляют водителей, лишенных права управления транспортом, а также автомобили, не зарегистрированные в ГИБДД или снятые с учета, на которых водители нарушают ПДД.

"Нарушителей будут выявлять с помощью приборов "Крис-П", в базу которых внесены сведения о данных категориях водителей и транспорта. Только в Тюмени по дорогам двигаются почти 1,5 тысячи автомобилистов, лишенных водительских удостоверений за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков, около 8 тысяч автомобилей, не стоящих на учете в Госавтоинспекции", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.