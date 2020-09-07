Бойцы тюменских ОМОН и СОБР вернулись из очередной командировки с Северного Кавказа

16:45 07 сентября 2020
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На протяжении нескольких месяцев бойцы спецподразделений ведомства обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан, а также оказывали поддержку правоохранителям при проведении специальных и оперативных мероприятий в Дагестане.

Бойцами спецподразделений задержано более 30 подозреваемых в совершении различных преступлений, проведено свыше двух десятков мероприятий антитеррористической направленности.

После реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

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