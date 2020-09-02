Елена Бойко считает важным проект "Отряды мэра"

В этом году в "Отрядах мэра" было представлено 48 направлений деятельности, в том числе три новых: помощники юриста и архивариуса, демонстратор одежды.

"Подростки, попробовав самостоятельную трудовую деятельность в "Отрядах мэра", приходят сюда вновь. Их привлекает не только возможность заработать, но и общее важное дело и дружеская атмосфера", - считает председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы Елена Бойко, подчеркивая актуальность и востребованность проекта.

Ежегодно среди ребят находятся те, кто предпочитает работать на протяжении всего лета. На церемонии закрытия трудового лета стало уже доброй традицией поощрять таких подростков. В этом году лучшими участниками "Отрядов мэра" признали 25 человек. Все они отправятся в один из детских загородных центров на осеннюю каникулярную смену.

"Вы отлично поработали, есть немного времени отдохнуть перед началом учебного года. С вашей помощью наш город стал еще чище и красивее. Вы молодцы, и я надеюсь, что на следующий год увижу вас всех снова", - поблагодарила ребят за хорошую работу Елена Бойко.