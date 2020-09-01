Музей Победы посвятил литературный детский конкурс Владиславу Крапивину

ФГБУК «Музей Победы»

Литературный конкурс памяти Владислава Крапивина запустил Музей Победы 1 сентября. Конкурс детских рассказов посвятили известному писателю, автору замечательных книг для школьников.

"Мы ждем рассказы о дружбе и верности, то чему учил детей в своих произведениях Владислав Крапивин. Его книги - о ребятах со смелыми сердцами, борцах за добро и правду, о детских надеждах и мечтах. Уверен, новый творческий конкурс поможет сберечь традиции доблести и чести, которые писатель привил не одному поколению юных читателей", - отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

До 10 октября прислать свои произведения смогут школьники от 7 до 18 лет. Конкурс будет проходить в трех номинациях - 7-10, 11-14 и 15-18 лет. Итоги творческого состязания организаторы подведут 14 октября - в день рождения Владислава Крапивина. В качестве приза авторам трех лучших работ будут вручены билеты на экскурсию по новой уникальной экспозиции музея "Подвиг Народа", на которую победитель сможет пригласить пять друзей, сообщили в ФГБУК "Музей Победы".