Как не пострадать от укуса змеи?

В Тюменской области обитают три вида змей: уж, медянка, гадюка. Первые две не представляют особой угрозы для человека, а вот яд гадюки может быть очень опасен, особенно для аллергиков, пожилых людей и детей.

"Отправляясь в места, где возможна встреча с гадюками, наденьте высокие резиновые сапоги или кожаные ботинки, на руки - плотные перчатки, чтобы змея не смогла прокусить их", - советует фельдшер неотложной помощи Новотарманской участковой больницы Дмитрий Бобровицкий.

Внешне гадюк распознать несложно: они похожи на безобидных ужей, но без желтых или белых пятен на голове. Змеи любят греться на солнышке возле старых деревьев и пней. Они очень осторожны и стараются при встрече с человеком уползти. Набрасываются змеи лишь в случае опасности, например, если случайно наступить на неё.

"Если заметили в лесу или на собственном участке змею, греющуюся на солнце, - не стоит её пинать ногами, бить палкой, пытаться сфотографироваться на её фоне или сфотографировать её саму. Запомните: гадюка, сама нападать не будет. А вышеуказанные действия может расценить как угрозу и начать защищаться", - предупреждает Дмитрий.

Если змея всё же укусила, то может наступить тошнота, головокружение. Главное - не паниковать. Волнение учащает сердцебиение, способствует повышению артериального давления, а значит – с кровотоком быстрейшему распространению яда по организму.

Как себе помочь в случае укуса?

Рука - наложите чистую повязку и зафиксируйте конечность косынкой, неторопливым шагом эвакуируйтесь из леса.

Нога - наложите чистую повязку, обеспечьте покой пострадавшему и, желательно на руках или на других подручных средствах, эвакуировать его из леса до автомобиля.

Далее необходимо любыми подручными способами охладить раневую поверхность для меньшего распространения яда по организму, а также снижения отечности в области укуса.

Пострадавшему необходимо пить много жидкости. Если есть с собой антигистаминные препараты, то можно принять в возрастной дозировке.

ВАЖНО! Постарайтесь как можно быстрее, желательно в течение часа с момента укуса змеи, обратиться за помощью к медикам – вызовите скорую или доставьте пострадавшего в дежурный стационар для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Что нельзя делать при укусе гадюки?

Нельзя принимать алкоголь. Он усиливает сердцебиение, что способствует более быстрому распространению яда. Пьяный человек не может адекватно оценить опасность своего состояния.

Нельзя прижигать место укуса змеи. Этим вы лишь дополнительно травмируете кожные покровы куда может попасть инфекция, что приведет к еще более плачевным последствия.

Не отсасывайте яд! В ротовой полости может быть множество микротравм, через которые яд легко попадет в организм и в лесу будет уже два пострадавших.

Не перетягивайте ничем укушенную руку или ногу. Распространение яда это не замедлит, а вот привести к некрозу тканей - вполне.

Не разрезайте место укуса и не выдавливайте яд - есть риск повредить сухожилия или занести инфекцию.