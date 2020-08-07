Концерты Тюменской филармонии можно посмотреть онлайн

16:16 06 августа 2020
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Тюменская филармония приглашает на концерт "Сибирский соловей", посвященный 233-летию со дня рождения Александра Алябьева. Увидеть концерт можно будет 15 августа в 19.00 на ютуб-канале филармонии.

В программе — знаменитый "Соловей" Алябьева в том виде, в котором его написал композитор, романсы Глинки, Варламова, Гурилева на стихи Александра Пушкина. Включены в программу также сочинения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова в память о том, что Александр Алябьев стоял у истоков классического русского романса.

В концерте принимают участие Эльвира Саниевская (сопрано), Денис Дорофеев (тенор), Светлана Шевчук (фортепиано), Надежда Коваленко (музыковед).

Традиционный фестиваль искусств "Алябьевская музыкальная осень" открывает концертный сезон в Тюменской филармонии и является одним из самых известных и популярных праздников музыки в Тюмени и Тюменской области. Фестиваль не случайно носит имя Александра Александровича Алябьева. Наш знаменитый земляк сыграл значительную роль в русской истории и музыкальной культуре.

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