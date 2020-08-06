На Профсоюзном мосту расширят проезжую часть

На Профсоюзном мосту продолжаются ремонтные работы, к которым дорожные службы приступили в начале лета. На путепроводе длиной 350 метров меняют барьерные ограждения. После обследования участка по инициативе специалистов МБУ "Тюменьгормост" в проектную документацию внесли изменения — принято решение расширить проезжую часть.

"В обычном режиме на путепроводе осуществляется движение транспортных средств по четырем полосам в обоих направлениях, одна из полос выделена для движения общественного транспорта. Для безопасности и комфорта водителей и пассажиров мы расширяем проезжую часть. По данным обследования участка специалистами проектного института, максимально допустимая возможность расширения составляет 70–80 сантиметров в каждом направлении", — рассказывает начальник отдела текущего содержания мостов и путепроводов МБУ "Тюменьгормост" Владимир Нифакин.

Полностью завершить ремонт планируется до 25 августа.