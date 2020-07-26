Тюменцы принимают участие в молодежном форуме "Территория смыслов"

фото пресс-службы форума «Территории смыслов»

В Солнечногорске завершилась первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Территории смыслов". На мероприятии выступили более 15 региональных и федеральных экспертов.

Тюменцы Елена Ведерникова и Антон Склюев узнали, как развитие человеческого капитала влияет на формирование окружающей среды, как прокачать и усилить свой личный бренд, разобрали влияние пандемии на туристическую сферу в России и возможности нивелирования негативных последствий.

На первой смене "Амбассадоры Форума" участников поделили на 4 категории. Елена стала "Мастер-участником". В онлайне к форуму присоединился Антон Склюев. Молодой тюменец участвовал в лекциях и мастер-классах.

26 июля стартует вторая смена "Гражданское общество" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территории смыслов". Ее участниками станут 4 тюменца: Айгерим Уакпаева, Дания Апасова, Георгий Крупин и Даниил Якимов, пишет "Мегатюмень".