Тюменцы принимают участие в молодежном форуме "Территория смыслов"

09:24 26 июля 2020
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фото пресс-службы форума «Территории смыслов»

В Солнечногорске завершилась первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Территории смыслов".  На мероприятии выступили более 15 региональных и федеральных экспертов.

Тюменцы Елена Ведерникова  и Антон Склюев узнали, как развитие человеческого капитала влияет на формирование окружающей среды, как прокачать и усилить свой личный бренд, разобрали влияние пандемии на туристическую сферу в России и возможности нивелирования негативных последствий.

На первой смене "Амбассадоры Форума" участников поделили на 4 категории. Елена стала "Мастер-участником".  В онлайне к форуму присоединился Антон Склюев. Молодой тюменец участвовал в лекциях и мастер-классах.

26 июля стартует вторая смена "Гражданское общество" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территории смыслов". Ее участниками станут 4 тюменца: Айгерим Уакпаева, Дания Апасова, Георгий Крупин и Даниил Якимов, пишет "Мегатюмень".

Теги: молодежь , форум
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