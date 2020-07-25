Тюмень готовится к фестивалю культуры

фото института культуры

Презентация социально-культурного проекта Всероссийского форума студентов и творческой молодежи "Пассионарии культуры" состоится в Тюмени. Как рассказал декан факультета социально-культурных технологий института культуры Евгений Акулич, фестиваль проводится с 2014 года.

"Если раньше благодаря ему была возможность показать уровень подготовки, прежде всего, студентов института культуры, то сейчас возможность участвовать появится у всех молодых работников сферы досуга. Получилось это благодаря Общественной палате Тюменской области, которая взяла конкурс под свой патронаж. Наша цель - расширение культурного пространства, в том числе и за счет новых площадок", - пояснил он.

В предыдущие годы фестиваль собирал конкурсантов из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Крыма, а также из Таджикистана, Вьетнама, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, пишет "Мегатюмень".