В Тюмени откроют школу реставратора для бойцов поисковых отрядов

пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Ежегодная "Школа реставратора" для бойцов поисковых отрядов и тюменских школьников пройдет в Тюмени с 20 июля по 2 августа.

Слушателей обучат реставрации и восстановлению предметов времен Великой Отечественной войны, а также основам музейного дела, сообщает пресс-служба Областного поискового центра.

В теоретический блок войдут по лекции по истории Красной армии, ее униформе, снаряжению, и вооружению, по способам идентификации предметов, оформлению паспорта реставрации, а также лекции о видах и способах реставрации.

Предметами для восстановления и реставрации станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

В дальнейшем отреставрированные экспонаты будут представлены в Музее истории поискового движения Тюменской области, пишет "Тюменская линия".