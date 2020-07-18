Для ишимских подростков проведут турнир по дворовому футболу

ТРО партии "Единая Россия"

Первый ишимский турнир по дворовому футболу для юных спортсменов планируют провести в августе в День города, если будет снят режим ограничений. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия, креативный продюсер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Александр Текирев.

"Вообще, идея родилась давно. Потом решили с ребятами, Александром Ромашёвым, Натальей Майер, ее воплотить. Сейчас все в процессе, пока пандемия не дает расправить крылья, но мы ведем активную подготовительную работу", - подчеркнул он.

Турнир по дворовому футболу - грантовый проект, который победил в конкурсе "Моя идея". Инициатива получила средства на реализацию в размере 80 тыс. рублей.

По задумке организаторов, целевая аудитория проекта – подростки от 11 до 14 лет. В турнире примут участие 16 команд.

"Планируем провести не просто турнир по футболу, а предложить полноценное интересное шоу с ди-джеем и ведущим. Для разновозрастных болельщиков организуем интерактивы по футбольным играм. В турнире будем учитывать не только количество забитых мячей, но качество и красоту удара и попадания", - пояснил продюсер.

Кроме того, организаторы задумали много сюрпризов, планируют пригласить на праздник чемпиона мира по фристайлу, имя которого пока держат в секрете, подарочные мячи, возможно, будут с автографами, пишет "Тюменская линия".