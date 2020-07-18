Лучшие работы фотоконкурса "Мое Викулово" назовут 24 июля

Ксения Иванова, Викуловский Дом культуры

Фотоконкурс "Мое Викулово" в режиме онлайн проходит впервые. Участниками могут стать жители старше шести лет. Работы принимают до 20 июля, сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского дома культуры Анастасия Волкова.

По условиям конкурса есть три номинации: "Вот моя улица, вот мой дом родной", "Достопримечательности с. Викулово", "Живая природа".

"Победителей определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы. Имена победителей опубликуем в группе во ВКонтакте 24 июля", - рассказала она.

Фотографии села Викулово и Викуловского района можно присылать в личные сообщения группы, а также в Viber или What'sApp по телефону: 8-982-786-99-93, пишет "Тюменская линия".