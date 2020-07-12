Госавтоинспекция поблагодарила тюменцев за информацию о пьяных водителях

Более 4 тыс. 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2020 году. 572 водителям грозит уголовная ответственность, они повторно сели за руль в пьяном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

"Жители Тюменской области активно противодействуют пьяному вождению, сообщая в полицию о неадекватных и нетрезвых автомобилистах, людях, употребляющих алкоголь и отправляющихся в путь, - отметил руководитель Управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, – это помогает нам вовремя остановить пьяного за рулем. ГИБДД благодарна гражданам за содействие в наведении порядка на дорогах".

Из-за водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, произошло 96 ДТП, погибли 12 человек, 164 получили травмы. Это меньше на 10 %, чем в 2019 году.