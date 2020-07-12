Госавтоинспекция поблагодарила тюменцев за информацию о пьяных водителях

12:12 12 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Более 4 тыс. 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2020 году. 572 водителям грозит уголовная ответственность, они повторно сели за руль в пьяном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

 "Жители Тюменской области активно противодействуют пьяному вождению, сообщая в полицию о неадекватных и нетрезвых автомобилистах, людях, употребляющих алкоголь и отправляющихся в путь, - отметил руководитель Управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, – это помогает нам вовремя остановить пьяного за рулем. ГИБДД благодарна гражданам за содействие в наведении порядка на дорогах".

Из-за водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения,  произошло 96 ДТП, погибли 12 человек, 164 получили травмы.  Это меньше на 10 %, чем в 2019 году.

Теги: ГИБДД , ДТП , пьяный водитель
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020