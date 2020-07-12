Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже

Тюменцам, которые проводят жаркие дни на пляжах, напомнили основные правила безопасности: не следует купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, особое внимание стоит уделить соблюдению социальной дистанции.
"Запрещается купаться в состоянии опьянения, нырять и захватывать купающихся, подавать крики ложной тревоги, плавать на предметах, которые представляют опасность для купания, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
К этому перечню летом 2020 года можно добавить еще несколько, которые помогут предотвратить заражение коронавирусом.
"В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. На них собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
На пляже обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию, регулярно обрабатывать руки антисептиком, пишет "Тюменская область сегодня".
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