Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже

Тюменцам, которые проводят жаркие дни на пляжах, напомнили основные правила безопасности: не следует купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, особое внимание стоит уделить соблюдению социальной дистанции.

"Запрещается купаться в состоянии опьянения, нырять и захватывать купающихся, подавать крики ложной тревоги, плавать на предметах, которые представляют опасность для купания, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

К этому перечню летом 2020 года можно добавить еще несколько, которые помогут предотвратить заражение коронавирусом.

"В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. На них собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На пляже обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию, регулярно обрабатывать руки антисептиком, пишет "Тюменская область сегодня".