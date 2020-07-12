В пришкольных лагерях детям напомнят правила дорожного движения

08:32 12 июля 2020
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pixabay.com

В пришкольных лагерях Тюменской области ребята повторят правила дорожного движения, пожарной безопасности  и освоят другие полезные знания. В течение смен пройдут игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств.

В лагере "Солнечном" Винзилинской школы Тюменского района ребята узнали, как избежать солнечного удара. Так же вожатые провели серию игр-упражнений на выявление лидеров и сплочение коллектива.

 В Ваньковской школе Ишимского района первое утро в лагере началось с музыкальной зарядки. Воспитатели провели игровую программу о транспорте и дорожных знаках, повторили правила дорожного движения, пишет   департамент образования и науки Тюменской области.

Теги: дети , летний отдых , школы
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