Тюменским выпускникам рассказали, как подать документы в вузы онлайн

Тюменских выпускников просят подать документы в вузы как можно быстрее. И сделать это лучше прямо сейчас, не дожидаясь результатов ЕГЭ.
В пресс-службе ТюмГУ пояснили, что при заполнении формы можно указать предполагаемое количество баллов по единому экзамену - после сдачи испытаний баллы подгрузятся автоматически. В случае зачисления оригиналы документов можно предоставить в течение первого года обучения.
Не тянуть с выбором специальности советуют и в медуниверситете.
"Рекомендуем абитуриентам не затягивать процесс подачи документов и не ждать момента, когда будут известны результаты ЕГЭ во избежание сбоев в работе оборудования из-за чрезмерной нагрузки, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского ГМУ Виктор Платицын. - Главное для поступающих – успешная сдача экзамена, все остальное – технические моменты, которые можно решить с членами приемной комиссии в дистанционной форме".
Более того, подать документы можно не только с сайтов вузов, но и на Едином портале госуслуг. Для зачисления на бюджетные места важны высокий балл за выпускные испытания и наличие дополнительных заслуг: побед в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения.
На бесплатные места, по словам руководителя приемной комиссии ТИУ Василия Шитого, могут претендовать также граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Беларусь, и те, кто подтвердит статус соотечественника.
На договорные места поступление также проходит на конкурсной основе. Поэтому, чем выше средний балл аттестата или результат ЕГЭ, тем выше шанс быть зачисленным, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
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