Участники форума "Утро–2020" с помощью нейросети создали гимн молодежи

Тюменка Асель Балтабаева и Олег Пащенко из Ханты-Мансийска создали новый гимн активной молодежи Урала с помощью двух приложений: одно написало музыку, а другое — текст.

В этом году "Утро–2020" проходит в онлайн-формате с 3 по 5 июля. Во время трансляции открытия организаторы представили новый гимн форума. Песня и проведение события в интернет-пространстве вдохновили тюменку Асель Балтабаеву на создание гимна о молодежи с помощью нейросетей. Помог в реализации идеи Олег Пащенко, участник "Урала Медийного".

Слова составил бот "Нейропоэт" на основе четверостишия Асель. Олег сгенерировал музыку с помощью MuseNet. Для создания мелодии нейросети предложили первый такт, на основе которого она написала продолжение. За основу был взят фрагмент песни Adele "Someone like you", который в прошлом году стал основой для сетевого флешмоба #Adelechallenge. Композитором, в стиле которого MuseNet создавала мелодию, стал Сергей Рахманинов. Составленный ботом текст озвучили машинным голосом и соединили с музыкой.

Послушать гимн можно по ссылке.

"Во время трансляции открытия подумала, что раз у "Утра" есть свой гимн, то почему бы не сделать композицию для молодежи? В духе форума: в интернете и с помощью нейросетей. Тогда я стала искать напарника. Так задумка стала межрегиональной", — рассказала Асель Балтабаева.

Для югорчанина это первый опыт творчества с помощью нейросетей. Во время работы над мелодией за два часа программа сгенерировала семь вариантов композиции, из которых делали выбор.

"Мы попробовали соединить разные вещи в одном проекте: классику и интернет-тренд, написать гимн доверили боту в Telegram. Из понравившихся вариантов и собрали итоговый", — рассказал Олег Пащенко.

Напомним, 3 июля тюменцы запустили челлендж #ДобежимДоУтро. В нем за три дня форума молодым людям необходимо преодолеть дистанцию от Тюмени до Екатеринбурга. Любой желающий может пробежать комфортное для него расстояние, итоги всех участников суммируются. Среди атлетов разыграют ценные призы. К 23 часам 4 июля в забеге приняли участие 56 тюменцев, в сумме они пробежали 363 километра. Итоги объявят 5 июля в 19 часов группе "Аванпоста" ВКонтакте, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.