76 проектов тюменская молодежь представила на конкурс грантов в рамках форума "Утро"

Стартовали онлайн-защиты инициатив на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Самое большое количество заявок от тюменцев поступило на направления: "Инициативы творческой молодежи", "Спорт, ЗОЖ, туризм" и "Молодёжные медиа".

Конкурсные презентации пройдут 4 и 5 июля с 11:00 в формате видеоконференции в Zoom. Всего за гранты поборются более 500 проектов со всей России, среди которых 76 — от молодежи тюменской области. Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи проходит в рамках форума "Утро–2020".

Тюменцы представляют свои проекты в 8 направлениях: "Инициативы творческой молодежи", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Молодежные медиа", "Развитие социальных лифтов", "Добровольчество", "Патриотическое воспитание", "Студенческие инициативы" и "Укрепление семейных ценностей". Большая часть инициатив поступила от молодых людей от 14 до 24 лет — 57% заявок. Остальные от участников от 25 до 35 лет.

Среди проектов от тюменцев представлено мобильное приложение MendeleevAR Ивана Савенкова, которое предоставляет справочную информацию и интересные факты о химическом элементе без доступа к сети интернет. Мышьяков Николай будет защищать проект MEDMedia — YouTube канал, направленный на повышение осведомленности молодежи о сфере здравоохранения, заболеваниях и путях их передачи. Маргарита Сурова представит инициативу палаточного лагеря инженерной направленности для подростков "Долина Драконов".

"Если смотреть на историю грантов на форуме "Утро", многие проекты, которые сейчас реализуются в Тюменской области, стали комплексными, государственными, вышли из форума. Например, проект известный за пределами региона "Здравый смысл" или международный фестиваль любительских театров "Театральная революция". Мы стараемся поддерживать и развивать инициативы молодежи, предоставлять инфраструктуру и способствовать новым коллаборациям", — отметил Владислав Татаринцев, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

76% инициатив представлено от тюменцев и 24% — инициативы жителей Тюменской области (Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск, Тавда и д.р). Результаты грантового конкурса опубликуют 5 июля в группе форума "Утро–2020" ВКонтакте.

В 2019 году грантовую поддержку "Росмолодежи" на уральском форуме получили 9 тюменцев на общую сумму в 1 505 000 рублей.