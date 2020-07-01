Семь автомобилей и три квартиры получили победители тюменской викторины "Время Побед"

Сегодня на телеканале "Тюменское время" прошли две серии суперигры викторины "Время Побед". Из 11 суперподарков викторины тюменцы уже выиграли 7 автомобилей и 3 квартиры.

Серия суперигр викторины "Время Побед" началась 25 июня, напоминает Вслух.ру Судьба последнего суперподарка решится сегодня в прямом эфире телеканала "Тюменское время" в 22:00.

Участники первого тура викторины, который проходит на открытых городских площадках, за правильные ответы получают сладкие призы и бытовую технику, в числе подарков iPhone11, телевизоры, фены, микроволновые печи, хлебопечки, чайники, утюги, блендеры, мультиварки и так далее.