Тюменский депутат следит за ремонтом дворов в своем округе

10:10 20 июня 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

В избирательном округе № 18 города Тюмени полным ходом идет комплексное благоустройство дворовых территорий. Работы проводятся в рамках муниципальной программы и в соответствии с наказами жителей округа.

Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов оценил ход работ по адресу: улица Жуковского, 76. В рамках реконструкции двора здесь буду сделаны новые тротуары, расширены парковочные карманы, смонтируют линию наружного освещения. Для детей установят две детские площадки, а для подростков и любителей здорового образа жизни - турниково-тренажерный комплекс. Обновленный двор украсят клумбы, деревья и кустарники. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным и демонтажным работам.

Согласно договору строители должны сдать объект до 1 ноября 2020 года, однако, по словам представителя управы Ленинского округа, при благоприятных погодных условиях работы могут завершиться раньше указанного срока.

Андрей Потапов запланировал встречу на благоустраиваемой территории с жильцами близлежащих домов и специалистами управы после снятия ограничительных мер.

Теги: благоустройство , Тюменская городская дума
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