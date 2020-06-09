Тюменцы прислали более 80 видео на конкурс "МЫ"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Конкурс национальных видеороликов "МЫ" вызвал большой интерес среди людей различных национальностей, проживающих на территории Тюменской области. В трех номинациях организаторы получили почти сотню заявок. Среди них много потрясающих работ.

Напомним, конкурс "МЫ" стартовал в Тюмени этой весной, завершающий день приема заявок – 10 июня. За это время тюменцы успели создать массу интересных видеороликов.

Так, например, серьезное обсуждение среди жюри вызвала работа 13-летнего Артема Щетникова. Он стал актером, сценаристом и монтажером своего ролика "Тюменская область – любовь моя". К собственному проекту Артем подключил маму, доверив ей операторскую работу, а также брата, который появился в кадре.

Каждая из работ участников раскрывает традиции, быт и культуру того или иного народа. К примеру, репортаж "Ненец – человек" Степана Ветошникова рассказывает об этом народе очень наглядно – мы видим, как и чем они живут, как одеваются и проводят время.

Жители Гагаринского сельского поселения под руководством Светланы Гуляевой рассказали о знакомой всем традиции – праздновании широкой Масленицы. Видео прекрасно передает атмосферу этого праздника. Люди играют в "Ручеек", поют, прыгают через костер и многое другое.

Над роликом "Молдова – страна легенд, виноделия, музыки и танца" трудились трое человек – Светлана Ангел, Евгений Исаев и Тамара Григорьева. Посмотреть эту видеоработу стоит хотя бы для того, чтобы открыть для себя уникальную страну и попробовать понять ее жителей.

Еще одна находка – ролик "Мост дружбы" Надежды Пунеговой. Одноименный фестиваль, проходящий в Тюмени ежегодно, – настоящий праздник дружбы и единения народов. И вдвойне прекрасно, что благодаря конкурсу вы можете посмотреть, каким был фестиваль 2018 года.

Работа, напоминающая о важности многонациональной дружбы, – видеоролик "Сила народов в единстве". Автор: Антонина Похода. Участники рассказали о культурных традициях, продемонстрировали красивые национальные костюмы и завершили ролик словами "Мы вместе!".

Рассказать о каждом видеоролике в одном тексте невозможно, но поверьте: каждый из них достоин вашего внимания! Ознакомиться с работами участников можно в официальной группе конкурса во "ВКонтакте".

Кстати, до 10 июня там проходит голосование за приз зрительских симпатий. Обязательно отдайте свой голос видеоролику, который вас больше всего впечатлил. И не забывайте, что сегодня последний день приема заявок на конкурс, отправить свою работу можно до полуночи.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.