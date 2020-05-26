Тюменцам советуют быть внимательными при покупке цветов

При покупке цветов специалисты рекомендуют обратить внимание на возможность нахождения как в срезанных, так и горшечных растениях вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса.

"Западный цветочный трипс вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Вредителя особенно привлекают цветы. Он может обитать в розах, хризантемах, гвоздиках, лилиях, гипсофилах", — рассказывают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО И ХМАО — Югре.

Поврежденные трипсом листья и цветки быстро увядают и опадают. В случае заболевания нераскрывшихся бутонов цветы могут не появиться, а поражение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов.

Основной симптом заселения вредителем – серебристая окраска листьев, а также деформация, бугорки на листьях растений. Трипс является опасным вредителем и для комнатных растений, так как распространяется и размножается быстро, а борьба с ним практически неэффективна.

Трипс опасен не только тем, что непосредственно повреждает цветочные и декоративные растения, овощные и фруктовые культуры, снижая тем самым урожай. Он также является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Для того чтобы исключить возможность распространения карантинного вредителя, а также заражения комнатных цветов, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— при покупке внимательно осматривать растения на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности;

— не размещать купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений.

Горшечные растения также рекомендуется некоторое время держать изолированно и регулярно наблюдать за ними, чтобы не допустить заражения остальных комнатных цветов.