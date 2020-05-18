Конкурс национальных видеороликов "МЫ" принимает заявки по трем номинациям

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Впервые в Тюменской области для представителей различных национальностей организовали уникальный конкурс видеороликов "МЫ". Организаторы приглашают к участию всех желающих. Прием заявок завершится 10 июня.

Диаспоры, проживающие на территории Тюменской области, могут поделиться культурным наследием и еще больше раскрыть особенности своей национальности, присоединившись к участию в конкурсе "МЫ".

Для начала необходимо выбрать одну из трех номинаций:

- игровой видеоролик с актерами (1-5 минут);

- анимационный ролик (20-60 секунд);

- видеорепортаж/блог (1-5 минут).

Следующий этап – объединение в команды. Соберите под своим началом творческих людей, придумайте интересную тему и вместе создайте настоящий видеошедевр, который составит достойную конкуренцию другим участникам.

Не имеет значения, сколько вам лет и какие у вас интересы. Для участия вы совсем не обязаны быть профессиональным актером, видеооператором или монтажером. Самое главное – объединиться для общего проекта и показать свой культурный колорит. Тем более, что большинство из нас хотя бы на начальном уровне умеет фотографировать, снимать, а некоторые даже монтировать.

После создания видеоролика загрузите его на файлообменник, но обратите внимание, чтобы срок хранения файлов не был ограничен. Для этого подойдут: Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft One Drive.

Завершающий этап – отправьте свою заявку на сайт: мыконкурс.рф.

На данный момент организаторы получили 30 заявок, так что у вас есть все шансы на победу и денежный приз. Успевайте!

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.