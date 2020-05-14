От тюменцев ждут заявки на участие в выставочном проекте "Все свои. Синхронизация"

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение напоминает, что любой тюменец в возрасте от 18 до 35 лет может поучаствовать в новом выставочном проекте. Заявки принимаются до 30 июня.

"Все свои" – это люди, объединенные схожим мировоззрением, мироощущением и общим умением творческого выражения. Организаторы предлагают проследить различные взаимосвязи (человек и общество, человек и человек, автор и зритель и др.) и выразить свои наблюдения с помощью визуальных средств.

Проект нацелен на коллаборацию людей, выходящих в своем творчестве из стен одного музея до границ целого города, а также знакомство с существующими арт-практиками современных художников Тюмени и Тюменской области.

К участию в проекте приглашаются профессиональные и непрофессиональные художники в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области. Допускается участие индивидуальное, а также в составе творческого коллектива. Для этого необходимо до 30 июня 2020 г. заполнить онлайн-форму заявки по ссылке.

Контактное лицо: Груздов Кирилл Евгеньевич, vse.svoi.artcrew@gmail.com, телефон: +7 (992) 309-92-59.

Открытие проекта планируется 3 ноября 2020 г. в выставочном пространстве Музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 63.

Если ваш проект подходит по тематике, но должен пройти в другом формате (лекция, мастер-класс, спектакль, доклад и др.), присылайте свои предложения на почту vse.svoi.artcrew@gmail.com не позднее 30 июля 2020 г.

Подробности об условиях отбора и форму заявки смотрите в положении.