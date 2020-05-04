Для жителей Тобольска проведут трендовую онлайн-лекцию о науке

Трендовая онлайн-лекция "О науке" пройдет 7 мая в 15:00 в рамках проекта "Своя лекция" от мультицентра "Моя территория" в Тобольске. Спикером выступит основатель и главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий Тарасевич из Москвы.

В прямом эфире эксперт расскажет, что делает науку увлекательной и где найти фундаментальные знания. Объяснит, почему необходимо популяризировать познание об окружающем мире. Также вместе с участниками обсудит, как определить "лженауку" и какие бывают нарушения норм научности.

"В нашем прогрессирующем обществе стремление понимать мир вокруг нас — уже не прихоть, а особая значимость. Поэтому в этом месяце выбрана такая тема лекции. Думаем, что наш эксперт сможет развенчать мифы слушателей и объяснит, как сделать науку простой и доступной", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Прослушать лекцию смогут все желающие, но потребуется регистрация. Узнать подробнее об онлайн-мероприятии и проекте "Своя лекция" можно в группе мультицентра ВКонтакте. Здесь же публикуется расписание следующих лекций.