В библиотеке Менделеева пройдут онлайн-мероприятия к 75-летию Победы

17:45 09 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

C 13 апреля Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева запускает цикл мероприятий в онлайн-формате, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цикл стартует с онлайн-марафона "Строки о войне", который пройдет с 13 апреля по 1 мая. Каждый участник марафона прочтет строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин".

С 23 по 30 апреля состоятся онлайн-мастер-классы по созданию оригинальных поздравительных открыток.  

6 мая пойдет праздничный онлайн-концерт "Дорогами Победы", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне с участием "Центра развития отечественной песни". Вокалисты Павел Андреенко и Наталья  Середа.

7 мая в формате онлайн состоится литературный вечер "Победный май".  В вечере примут участие тюменские поэты и писатели.

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