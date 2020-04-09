В библиотеке Менделеева пройдут онлайн-мероприятия к 75-летию Победы

C 13 апреля Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева запускает цикл мероприятий в онлайн-формате, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цикл стартует с онлайн-марафона "Строки о войне", который пройдет с 13 апреля по 1 мая. Каждый участник марафона прочтет строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин".

С 23 по 30 апреля состоятся онлайн-мастер-классы по созданию оригинальных поздравительных открыток.

6 мая пойдет праздничный онлайн-концерт "Дорогами Победы", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне с участием "Центра развития отечественной песни". Вокалисты Павел Андреенко и Наталья Середа.

7 мая в формате онлайн состоится литературный вечер "Победный май". В вечере примут участие тюменские поэты и писатели.