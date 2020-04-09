Минимальный размер больничного в Тюменской области за месяц — 13 949,5 рублей

Согласно федеральному закону от 1 апреля 2020 года №104-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом районного коэффициента. Для жителей города Тюмени и юга Тюменской области районный коэффициент — 1,15, соответственно, для них эта сумма — не ниже 13 949, 50 рублей за полный календарный месяц

По общему правилу, пособие определяется из среднего заработка работника за 2 года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При этом на размер пособия влияет стаж работника. Пособие составляет 60%, 80% или 100% среднего заработка. Для подсчета важно достижение пяти, далее восьми лет работы. Это влияет, в первую очередь, на размер пособия при заболевании молодых работников, имеющих небольшой стаж работы.

Согласно принятому закону, если размер пособия, рассчитанный с учетом стажа в расчете за полный календарный месяц, окажется ниже МРОТ, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из МРОТ, увеличенного на размер районного коэффициента, если он установлен в регионе.

Пособие рассчитывается исходя из МРОТ за полный календарный месяц, то есть сумма МРОТ делится на количество календарных дней в конкретном месяце, например, в апреле на 30 дней, в мае на 31 день. Получившаяся сумма среднедневного пособия умножается на количество дней, указанных в больничном.

Если работник работает неполный рабочий день (неделю) на момент выдачи больничного, то пособие выплачивается пропорционально продолжительности рабочего времени, поясняют в тюменском отделении Фонда социального страхования.