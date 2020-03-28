Тюменцы примут участие в экологической акции "Час Земли"

Глобальная экологическая акция "Час Земли" начнется в Тюмени в 20 часов 30 минут 28 марта.

В ее рамках организации и предприятия погасят подсветку своих зданий на целый час. Традиционно к акции присоединяются здания правительства Тюменской области и Тюменской областной думы, ДК "Нефтяник", Тюменского и Тобольского драмтеатров, театр кукол, Тюменской областной научной библиотеки, металлургический завод "Электросталь Тюмени", корпуса и общежития индустриального университета. Погаснут огни на Мосту Влюбленных и набережной.

Известно также, что в 2020 году акцию поддержат самые узнаваемые российские здания: Кремль, Совет Федерации, Эрмитаж, мосты и сооружения Санкт-Петербурга.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году в "Часе Земли" приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 тыс. зданий и сооружений по всему миру.

Мы спросили тюменцев, собираются ли они отмечать Час Земли в эту субботу? И повлиял ли как-то принятый карантин на их планы?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы: "Весна обычно для меня очень напряженное время. Поэтому про Час Земли, как правило, мы вспоминали, когда он уже прошёл. А вот сейчас будет время подробно изучить, обсудить вопрос с детьми и осознанно принять участие".

Оксана Суханова, врач-стоматолог-терапевт Семейной стоматологии "Доктор Альбус": "С удовольствием поддержу акцию, тем более благодаря карантину буду находиться дома. Карантин особо не повлиял на планы, но дал возможность дольше побыть с семьей и детьми".

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории социальных и бизнес-инноваций Strela: "Час Земли - это уникальное явление, объединяющее под своими знамёнами свыше миллиарда людей по всей планете, и это очень хорошо. Миру ещё не раз предстоит объединиться перед сложнейшими вызовами. Лично я всегда стараюсь принять участие в таких полезных акциях. В такое непростое время это особенно актуально".

Мария Поветкина, адвокат: "В "Часе Земли" приму участие обязательно, я каждый месяц его устраиваю в принципе, поэтому и международный не пропущу! Карантин сбил мне все рабочие и нерабочие планы, а хотели праздновать день рождения мужа... Считаю необходимым закрыть все государственные учреждения, так как на сегодняшний день непонятно как и кому отдыхать, ведь большая часть госструктур, а в первую очередь, налоговая не дремлет!".

Мария Старикова, преподаватель йоги: "Час Земли" праздновать не собираюсь - всегда забываю про него. В этот раз не буду и пытаться, и принятый карантин на это никак не повлиял. Я давно самоизолировалась сама".

Анастасия Протыняк, кондитер: "Что такое "Час Земли" и как его празднуют? Хотя во время карантина у меня с дочками появится возможность почитать о нем. Изучу вопрос!".

Сергей Скипин, программист: 2Если бы мне кто-нибудь о часе земли напомнил, то приму в нем участие с огромным удовольствием. А карантин на все очень повлиял... Я в Тюмень через неделю лечу... А нас на удаленку перевели. Теперь не знаю - брать отпуск или нет? Плюс есть риск отмены внутренних рейсов и шанс застрять на родине... В общем в диких сомнениях. Были бы билеты возвратные - не полетел бы вовсе".

Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства "Пионер": "Стараюсь принимать участие в "Часе Земли" ежегодно. Профессиональное сообщество, кстати, оценило, когда логотип акции несколько лет назад изменили на "60+". Как призыв беречь Землю не один час весной, выключив свет, а сделать следующий шаг ради нашей планеты: использовать светодиодные лампы, разумно расходовать воду, меньше мусорить, отдавать предпочтение продуктам с минимум упаковки, участвовать в экологических акциях".