Александр Пересторонин: забота о здоровье близких должна стать новой идеологией

Меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и губернатором Тюменской области Александром Мороом в целях нераспространения коронавируса, должны оказать существенную помощь россиянам, но многое зависит и от самих граждан. Такое мнение высказал сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, член правления областного Союза журналистов Александр Пересторонин.
Напомним, решением президента грядущая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы, снижается размер страховых взносов для предпринимателей, введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Также отсрочки по кредитам получает малый и средний бизнес. Для россиян продлены положенные в ближайшие полгода социальные пособия и льготы, увеличены минимальные выплаты по больничному и по безработице, и многое другое.
"Безусловно, предложения президента попали в самую точку, и их стоит поддержать. Предложенная поддержка и населения, и бизнеса поможет стабилизировать ситуацию. Однако важно, чтобы власть так же быстро реагировала на эти вызовы на всех уровнях, и чтобы предложения главы государства действительно претворялись в жизнь. И, конечно, сами граждане должны соблюдать предписания как врачей, так и политиков. Люди должны быть дисциплинированы. Только борясь с распространением болезни все вместе, мы сможем добиться наилучших результатов", - подчеркнул Александр Пересторонин.
В Тюменской области введен режим повышенной готовности. На дистанционное обучение переходят школы, ссузы и вузы, запрещены массовые мероприятия. С 28 марта по 5 апреля в регионе приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли (кроме аптек и торговых объектов с продовольствием и товарами первой необходимости), в частности, закрываются ТРЦ, фитнес-центры и спа-салоны.
Но особое внимание уделяется лицам, попадающим в группу риска заболевания новым коронавирусом – это пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Этой категории жителей Тюменской области предписано перейти на режим самоизоляции. А по распоряжению Владимира Путина ветераны войны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников, то есть уже в апреле.
"Особенно нужно помогать нашим ветеранам и пенсионерам, тем более, в сложившейся непростой ситуации. Причем нельзя забывать и о простой моральной поддержке. Чаще звоните своим близким, помогайте им по мере сил. Мы все обязаны беречь наш "золотой фонд". Со своей стороны мы всегда помогаем ветеранам журналистики, и готовы делать это впредь. Помните, здоровье – превыше всего. Сегодня забота о ближних и их здоровье должна стать новой идеологией и объединить всех", - отметил Александр Пересторонин.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru