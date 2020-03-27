Александр Пересторонин: забота о здоровье близких должна стать новой идеологией

Фото: страница Александра Пересторонина в социальной сети "ВКонтакте"

Меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и губернатором Тюменской области Александром Мороом в целях нераспространения коронавируса, должны оказать существенную помощь россиянам, но многое зависит и от самих граждан. Такое мнение высказал сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, член правления областного Союза журналистов Александр Пересторонин.

Напомним, решением президента грядущая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы, снижается размер страховых взносов для предпринимателей, введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Также отсрочки по кредитам получает малый и средний бизнес. Для россиян продлены положенные в ближайшие полгода социальные пособия и льготы, увеличены минимальные выплаты по больничному и по безработице, и многое другое.

"Безусловно, предложения президента попали в самую точку, и их стоит поддержать. Предложенная поддержка и населения, и бизнеса поможет стабилизировать ситуацию. Однако важно, чтобы власть так же быстро реагировала на эти вызовы на всех уровнях, и чтобы предложения главы государства действительно претворялись в жизнь. И, конечно, сами граждане должны соблюдать предписания как врачей, так и политиков. Люди должны быть дисциплинированы. Только борясь с распространением болезни все вместе, мы сможем добиться наилучших результатов", - подчеркнул Александр Пересторонин.

В Тюменской области введен режим повышенной готовности. На дистанционное обучение переходят школы, ссузы и вузы, запрещены массовые мероприятия. С 28 марта по 5 апреля в регионе приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли (кроме аптек и торговых объектов с продовольствием и товарами первой необходимости), в частности, закрываются ТРЦ, фитнес-центры и спа-салоны.

Но особое внимание уделяется лицам, попадающим в группу риска заболевания новым коронавирусом – это пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Этой категории жителей Тюменской области предписано перейти на режим самоизоляции. А по распоряжению Владимира Путина ветераны войны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников, то есть уже в апреле.