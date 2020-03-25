По улице Свободы начинается реконструкция магистрального водовода

Фото: Тюмень — наш дом

К реконструкции участка магистрального водовода протяженностью 500 метров по улице Свободы в границах улиц Затюменской и Казанской приступает "Росводоканал Тюмень". Тюменцам напоминают, что в связи с этим с 27 марта по 18 августа на этом участке будет ограничено движение транспорта.

"Водовод, который нам предстоит реконструировать, был проложен в 1974 году и исчерпал свой ресурс. Вместо стального, изъеденного коррозией трубопровода будет проложен полиэтиленовый со сроком службы 50 лет", — рассказал директор по капитальному строительству компании "Росводоканал Тюмень" Артур Багаутдинов.

Новый водовод будет прокладываться на глубине 2,5 метра методом горизонтально направленного бурения, сообщает ООО "Тюмень Водоканал".