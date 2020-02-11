Опыт Ямала в борьбе с подростковой токсикоманией будет учтен в федеральном законопроекте

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Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров со сжиженным углеводородным газом. Готовится также законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – 8 случаев. Четыре подростка погибли.

Об опыте Ямала рассказал с заместитель губернатора Аркадий Бессонов на слушаниях в Общественной палате России, которые были посвящены борьбе со сниффингом – разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа. По словам модератора слушаний, руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, официальная статистика фиксирует только летальные случаи: в 2018 году – 154 смерти среди детей и подростков, к сентябрю 2019 – 360. Предполагаемое количество потребителей в России исчисляется десятками тысяч.

Эксперты обсудили масштабы распространения проблемы, а также механизмы противодействия, в том числе законодательные меры. В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, представители Роспотребнадзора, Минздрава, прокуратуры, правоохранительных органов, следственного комитета, а также представители регионов.

По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке, отметили в Общественной палате, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.