В Тюменской области выявлено более 400 нарушений земельного законодательства

В 2019 году органы прокуратуры в ходе надзорных мероприятий выявили 415 нарушений земельного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 89 лиц, к административной 26. По материалам проверок возбуждено 13 уголовных дел.

Так, прокуратура установила, что долги по арендной плате у арендаторов муниципальных земельных участков Голышмановского городского округа составили более 9 млн рублей. Администрация меры по взысканию задолженности принимала не ко всем должникам.

"В этой связи прокурор в адрес главы внес представление. По результатам его рассмотрения председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям объявлен выговор, приняты меры к взысканию арендных платежей в судебном порядке", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.