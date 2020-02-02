Губернатор Тюменской области заявил, что в регионе предприняты все меры по профилактике коронавируса

В субботу, 1 февраля, губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководители всех служб и ведомств, задействованные в профилактических мероприятиях, доложили о проведенной за последние сутки работе.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила о состоянии госпитализированной студентки из Китая, у которой в пятницу, 31 января, подтвердилась одна из взятых на коронавирус проб. По ее словам, состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет, жалоб на самочувствие девушка не предъявляет. Она находится под наблюдением врачей, ей предстоит пройти вторичное обследование на коронавирус.

Инна Куликова также сообщила о проведенной санитарной обработке помещений общежития Тюменского индустриального университета.

Все необходимые меры приняты в аэропорту Рощино и железнодорожном вокзале. Проводится дополнительная санитарная обработка помещений, термометрия, а если необходимо и врачебный осмотр пассажиров.

"Принят весь комплекс необходимых профилактических мер. Дополнительно проведён врачебный осмотр студентов общежития Тюменского индустриального университета. Все молодые люди с признаками ОРВИ и гриппа, даже не контактировавшие со студенткой из Китая, госпитализированы. Они находятся под наблюдением медперсонала, у них взяты пробы на определение коронавируса. Под контролем и прибытие всех тюменских туристов, возвращающихся из Китая. Их встречают и проводят врачебный осмотр. На заседании штаба обсудили и выработали алгоритм встречи проходящего поезда Пекин–Москва. Пассажиры, выходящие на станции Тюмень, также будут осмотрены врачами", – пояснил Александр Моор.

Глава региона также отметил, что в феврале в регионе традиционно высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом. Так, и сегодня эпидемический порог заболеваемости превышен среди школьников. В связи с этим с понедельника, 3 февраля, до 8 февраля во всех учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования закрыты на карантин.

Губернатор подчеркнул, что все службы работают по утверждённым алгоритмам. Ситуация находится под контролем.