Фельдшер в дороге в одиночку принял роды

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4»

Медик в одиночку принял роды у жительница Армизонского района Тюменской области.

Ночью женщина почувствовала начало родовой деятельности и вызвала скорую помощь. До Ишима оставались считанные километры, когда у женщины со сроком беременности 39 недель начались стремительные роды. Фельдшеру Алексею Нуртдинову времени хватило лишь на то, чтобы развернуть разовые пакеты, надеть стерильные маску и перчатки.

"Несмотря на то, что за плечами уже 12 лет стажа и накопленного опыта, я не совсем был готов принимать роды в одиночку, — рассказал Алексей. — Ранее, когда я работал в Тюмени, уже становился дважды участником родов. Тогда все это проходило под контролем врача, я был лишь помощником. Сейчас же мне катастрофически не хватало рук, но выбора не было. Все прошло хорошо".

"Ребенка бы хотела назвать его именем, но родилась дочка", — рассказала Елена Шик. Ребенка с мамой уже выписали из перинатального центра Ишима.