Роспотребнадзор проверил воду в крещенских купелях

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

Накануне православного праздника Крещение специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели контроль качества воды в местах, отведенных для крещенских купаний.

В регионе к открытию запланировано 52 купели, в Тюмени — 3: на реке Туре в зоне отдыха заречных микрорайонов и в районе Свято-Троицкого монастыря, а также на озере Андреевском.

"Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области произведен отбор проб воды из водных объектов. По результатам лабораторных исследований пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Тюменцам рекомендуют использовать для купания только официально отведенные водоемы, где сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи будут обеспечивать безопасность, а также не употреблять воду из прорубей для питья, она предназначена только для купания.