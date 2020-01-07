В селе Яр для дошколят открылся "Теремок"

Детский сад "Теремок" на 120 детей в селе Яр Тюменской области открылся перед Новым годом после ремонта. До ремонта садик был рассчитан на 90 детей.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, детсад оснащен новой современной мебелью и игрушками. Есть все, чтобы условия дошкольного образования были достойными.

В течение года в районе открылось дополнительно 245 мест для дошкольников, из них 112 – в ясельных группах.

Старт марафону долгожданных открытий дали в деревне ЕсауловаЧикчинского муниципального образования. Там в феврале открылся детский сад на 50 мест. Бесхозное здание старой школы пустовало 15 лет, за один год в нем сделали капитальный ремонт: обустроили две группы, медицинский кабинет, пищеблок.

Новый трехэтажный корпус "Кораблик" детсада "Журавушка" открылся 1 июня в пос. Боровский. Он рассчитан на 120 детей. Для занятий предусмотрены музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки. На территории детсада организованы площадки по типу парковой зоны с яркими игровыми комплексами.

Новоселье в этом году отпраздновали малыши и родители в Успенке. В Перевалово и Каменке открыли дополнительные группы для детей с двух до трех лет в рамках нацпроекта

"Демография".