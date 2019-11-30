Тюменцев приглашают в "Контору пароходства"

1 декабря на набережной открывается мультицентр "Контора пароходства" (25-го Октября, 23А ст1). Тюменцы познакомятся с творчеством и деятельностью региональных создателей, увидят иммерсивный перформанс об истории здания и посетят выставку местных художников, а также узнают о возможностях реализации новых идей в новом пространстве. Желающих ждут с 12:00 до 22:00, вход на все события свободный.

В 12:00 всех желающих приглашают на 31 завтрак-лекцию от международного проекта CreativeMornings. Мария Кондратович, тренер по голосу и речи, диктор, журналист, расскажет, как говорить меньше, но попадать в самое сердце, и когда уместно прервать молчание. Зарегистрировать можно тут. Впервые организаторы не объявляют тему. Угадавшие смогут выиграть приз, розыгрыш в посте.

Весь день на площадке будет работать выставка "Свобода внутри". 12 художников расскажут в работах о свободе самовыражения, искусства и мысли. Она продлится до середины января, 1 декабря вход будет бесплатным, в другие дни — 150 рублей. Презентация выставки и знакомство с художниками пройдет в 16:30.

С 12:00 до 19:00 будет открыт маркет от уникальных креативных брендов Тюмени. Так, в нем примут участие первый тюменский бренд косметики на основе лечебной грязи, магазин инди-комиксов, независимый книжный с малотиражными изданиями, мастерская с украшениями из бетона, жемчуга и металла, шоурум с кашпо, ботаническими картинами и кокедамами.

Также пройдет мастерская CreativeHands. В 15:30 специалисты из хобби-студии "Васильки" покажут, как делать полигональные маски из плотного картона, формируя многоугольники. Количество участников — 20 человек, регистрация здесь.

В 18:00 и 19:15 пройдут показы иммерсивного перформанса. Актеры расскажут историю пространства и одного из первых тюменских предпринимателей, ведь в конце 19 века на месте мультицентра была контора пароходства и склад тюменского купца А. В. Колмакова. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

В 19:30 состоится "Шоу коротких историй" на тему "Креативные индустрии". Тюменцы расскажут, как начинали дело мечты на девятом месяце беременности третьим ребенком и хотели жить у моря, но остались в Тюмени. Необходима регистрация.

В конце вечера, в 21:00, пройдет квартирник "На штиле", музыканты исполнят песни в стилях поп, инди, этно, соул.

Зарегистрироваться на все события можно на сайте TMN-id.ru во вкладке "Проекты".