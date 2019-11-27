Тюменцев угощали горячим чаем и сибирскими ватрушками из туристического автобуса Visittyumen

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Необычный автобус сегодня, 27 ноября, путешествовал по улицам Тюмени. На остановках из него выскакивали скоморохи, которые пели частушки о Тюмени, гармонист, игравший заводные мелодии, и веселый танцевальный коллектив. Шумная компания накрывала стол, угощала прохожих горячим чаем и сибирскими ватрушками.

Таким оригинальным способом жителей Тюмени решили пригласить на туристический фестиваль, который пройдет 30 ноября в музейном комплексе им. И.Я.Словцова, сообщает "Агентство туризма и продвижения Тюменской области".

"Слышно было прямо за квартал! Мне очень понравилось: угощают, приглашают на фестиваль, рассказывают, где можно выиграть подарки. Если у меня в этот день не будет смены по работе, я с дочерью обязательно приду", – поделилась впечатлениями тюменка Оксана Келле.

Маршрут следования автобуса Visittyumen состоял из четырех остановок – Цветной бульвар, Центральный рынок, Тюменская областная научная библиотека и магазин "Океан". На каждой из них горожане с интересом реагировали на необычную акцию: они охотно пробовали угощения, подпевали, танцевали и задавали вопросы о фестивале. Для многих стало открытием, что на мероприятии можно выиграть двухдневные путевки в тюменские санатории, билеты на базы отдыха и фестивали, сертификаты на посещение горячих источников, сеансы флоатинга и не только.

"Для нас важно, чтобы жители региона знали о разных вариантах отдыха: в области проводятся десятки интересных экскурсий, проходят колоритные фестивали, есть сотни возможностей отдохнуть – как активно, например, катаясь на хаски или купаясь в горячих источниках, так и спокойно – на базе отдыха, в санатории или на лосиной ферме. Именно для этого мы на одной площадке объединили столько туристических предложений. Здесь каждый посетитель сможет узнать об этих возможностях и подобрать себе отдых по душе", – рассказала руководитель "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова.

Напомним, туристический фестиваль пройдет в Тюмени 30 ноября на площадке музейного комплекса имени Словцова с 12:00 до 17:00 часов. Посетить мероприятие может любой желающий. Вход бесплатный.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте https://visittyumen.ru/ и в социальных сетях "Куда сходить в Тюмени": во "ВКонтакте", на Facebook, в Instagram и в социальной сети "Одноклассники".