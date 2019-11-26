Тюменский ДК "Водник" создает календарь ожидания Нового года

10:36 26 ноября 2019
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Фото: ДК "Водник"

Традиция создавать календарь ожидания Нового года набирает в последнее время все большую популярность. Дом культуры "Водник" решил не отставать от новшеств и тоже запустил такую акцию.

Каждый день в декабре "Водник" на своей странице "ВКонтакте" будет давать несложные задания, которые сможет выполнить любой желающий. Цель "Водника" - создать новогоднее настроение в каждой семье совместными усилиями.

Сказочное новогоднее настроение еще до наступления праздника можно создать и самостоятельно, изготовив такой календарь дома. При помощи заданий, посвященных новогодней тематике, укрепляются семейные ценности и рождаются новые традиции.

Теги: Новый год
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