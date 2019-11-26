Тюменский ДК "Водник" создает календарь ожидания Нового года

Традиция создавать календарь ожидания Нового года набирает в последнее время все большую популярность. Дом культуры "Водник" решил не отставать от новшеств и тоже запустил такую акцию.
Каждый день в декабре "Водник" на своей странице "ВКонтакте" будет давать несложные задания, которые сможет выполнить любой желающий. Цель "Водника" - создать новогоднее настроение в каждой семье совместными усилиями.
Сказочное новогоднее настроение еще до наступления праздника можно создать и самостоятельно, изготовив такой календарь дома. При помощи заданий, посвященных новогодней тематике, укрепляются семейные ценности и рождаются новые традиции.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru