Тюменский ДК "Водник" создает календарь ожидания Нового года

Фото: ДК "Водник"

Традиция создавать календарь ожидания Нового года набирает в последнее время все большую популярность. Дом культуры "Водник" решил не отставать от новшеств и тоже запустил такую акцию.

Каждый день в декабре "Водник" на своей странице "ВКонтакте" будет давать несложные задания, которые сможет выполнить любой желающий. Цель "Водника" - создать новогоднее настроение в каждой семье совместными усилиями.

Сказочное новогоднее настроение еще до наступления праздника можно создать и самостоятельно, изготовив такой календарь дома. При помощи заданий, посвященных новогодней тематике, укрепляются семейные ценности и рождаются новые традиции.