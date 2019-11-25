Презентация проекта "Автоледи – за культуру вождения" прошла в Армизонском районе

Фото: Общественная палата Тюменской области

Полным ходом идёт подготовительная часть проекта "Автоледи – за культуру вождения". Не так давно презентация данной социально значимой инициативы, посвященной снижению аварийности на дорогах, состоялась в Тобольске, а 21 ноября организаторы провели встречу с потенциальными участницами конкурса автомобильного мастерства в Армизонском районе.

Напомним, проект реализуется тюменским региональным отделением "Всероссийского общества автомобилистов" совместно с АНО "Обретая крылья" при поддержке Фонда Президентских грантов и Альянса СО НКО Тюменской области. Он предполагает организацию серии обучающих и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня "мягких компетенций" женщин-водителей транспортных средств, в том числе, начинающих, которые должны способствовать снижению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также снижению степени их негативных последствий.

В ходе презентации проекта, которая прошла в Армизонской автошколе ВОА, один из его инициаторов председатель тюменского регионального отделения “Всероссийского Общества Автомобилистов” Андрей Гаврин поведал собравшимся представительницам прекрасной половины человечества об основных целях, задачах и этапах реализации проекта "Автоледи – за культуру вождения".

Он напомнил, что в рамках проекта автомобилистки смогут существенно повысить свои навыки вождения, благодаря уникальным знаниям, которые они смогут приобрести в ходе мастер-классов по семи направлениям, среди которых будут даже предотвращение конфликтных ситуаций на дорогах и основы самообороны!

А проверить полученные знания и умения на практике автоледи смогут при прохождении специальной полосы препятствий в рамках конкурса автомастерства, этапы которого пройдут во всех локациях проведения проекта – Тюмени, Тобольске, Ишиме и Армизонском районе.

Кроме того Андрей Владимирович заметил, что у участниц есть отличная возможность показать противоположному полу, что женщина за рулем - это не только изящно, но и профессионально, ведь согласно правилам дорожного движения на дороге все равны!

Регистрация для участия в проекте продолжается! Оставить свою заявку можно, заполнив гугл-форму по ссылке.