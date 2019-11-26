Тюменцам предлагают создать уникальный бренд

Фото: студия рекламы Nova

Залог успеха компании – качественный и узнаваемый бренд. Превратить обычные предметы в брендированную сувенирную продукцию поможет тюменская студия рекламы Nova.

Nova производит гравировку на стекле, брендирует силиконовые браслеты, блокноты, ручки, футболки, изготавливает подарочные короба из фанеры, формирует VIP-подарки. Гравировка, тиснение, цифровая печать, вышивка, разработка дизайна любой сложности – все это готовы предложить специалисты компании. Собственное производство и профессиональное оборудование обеспечивают высокое качество и выгодную стоимость вашего заказа.

Для чего нужна такая продукция? Прежде всего, для рекламы. Например, принимая клиента у себя в офисе, в качестве знака благодарности или внимания вы можете сделать ему небольшой презент в виде ручки или блокнота с вашим логотипом. Когда клиент будет пользоваться этими вещами, логотип вашей компании будет виден не только ему, но и окружающим его людям.

Брендированная продукция также станет хорошим подарком для сотрудников вашей компании на праздник. Сувенирами с вашим логотипом можно награждать победителей какого-либо конкурса. Положительные эмоции от подарка в совокупности с вашим логотипом создадут положительное впечатление о вас и вашей компании.

Получить подробную информацию по услугам рекламной компании Nova можно на сайте http://stdnova.ru, а также в вайбере или по телефону: 8 963 452 01 63 (viber) / 8 (3452) 53 05 63