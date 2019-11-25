Тюменцы могут получить скидку на брендирование сувенирной продукции

Фото: студия рекламы Nova

Студия рекламы Nova запустила уникальную акцию совместно с информационным проектом "Афиша Тюмень". Назвав промокод "ктокуда72", вы получите скидку 10% на все заказы по брендированию сувенирной продукции. Воспользоваться предложением можно до конца ноября- это идеальное время, чтобы сделать заявку на новогодние подарки.

Студия рекламы Nova делает гравировку на стекло, брендирует силиконовые браслеты, изготавливает подарочные короба из фанеры, формирует VIP подарки. Гравировка, тиснение, цифровая печать, вышивка, разработка дизайна любой сложности – уже есть в портфолио компании. "Nova" – это 500м2 собственного производства наружной рекламы и полиграфии, изготовление сувенирной продукции для корпораций и холдингов. Возможности компании очень обширны, клиентов впечатляют приемлемые цены и сжатые сроки изготовления продукции.

Отдел продаж студии рекламы Nova расположен в Тюмени по адресу Гастелло, 56/1. Заявки принимаются на Viber +7 963 452 01 63, +7 988 546 19 04, в официальной группе и на электронную почту info@stdnova.ru. Официальный сайт компании http://stdnova.ru/.