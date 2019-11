В Тюмени наградят лучших маркетологов

Фото предоставлено организаторами Первой маркетинговой премии

В Тюмени стартовал сбор заявок на участие в Первой маркетинговой премии – заявить о себе можно в 8 номинациях, которые оценят 20 экспертов, а ярким финалом мероприятия станет церемония награждения в стиле Оскара.

Подать заявку на участие можно в одной из номинаций, среди которых наружная реклама, хайп года, PRофессионал года, best of the event, самый надежный подрядчик, лучший сайт, видеоролик и лучшая социальная сеть.

Если вы создали оригинальную наружную рекламу, удачно представили компанию в сети Интернет, сделали оригинальный и узнаваемый видеоролик, оригинально ведете социальные сети или вы самый надежный и эффективный подрядчик, а может очень изобретательны в рекламе или профессионал в области связей с общественностью – тогда эта премия создана специально для вас.

Прием заявок осуществляется до 1 декабря на сайте премия1.рф.

Торжественная церемония награждения состоится 5 декабря в отеле double tree by Hilton.

Премию создали для формирования нового уровня стандартов маркетинговой среды города. Ее миссия заключается в повышении уровня маркетинговых инициатив через признание лидерства в профессиональном сообществе. Премия организована профессиональным сообществом "Свидетели маркетинга".

Уточнить интересующие подробности можно у создателя крупнейшего сообщества маркетологов УрФО "Свидетели маркетинга" Кристины Микеровой по телефону 8-922-79-06-111.