Тюменцы получили премию "Студент года – 2019" в творческой номинации

В Ростове-на-Дону объявлены результаты Российской национальной премии "Студент года – 2019" – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия – страна возможностей". Театральная студия "Лечу" Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России победила в номинации "Творческий клуб года".

Всего в заключительном этапе премии приняли участие 600 студентов из 55 субъектов Российской Федерации. В 7 индивидуальных и 7 коллективных номинациях лауреатами стали 21 индивидуальный участник и 21 студенческое объединение. Высшую награду – "Гран-при Студент года" завоевала студентка Московского государственного университета имени Ломоносова Зарина Бикмуллина. Она же победила в номинации "Творческая личность года", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

В индивидуальных номинациях также отличились:

"Общественник года" – Алексеева Дарья из Южно-Российского института управления (филиал РАНХиГС), Ростов.

"Председатель студенческого совета года" – Болотин Юрий, Южный федеральный университет, Ростов.

"Интеллект года" – Попов Игорь, Ростовский государственный медицинский университет.

"Староста года" – Байран Дмитрий, Волгоградский государственный технический университет.

"Спортсмен года" – Дмитрий Лисунов, Ростовский государственный университет путей сообщения

"Иностранный студент года" – Елена Кожухарь, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва.

В коллективных номинациях, помимо тюменцев, победу празднуют:

"Добровольческое объединение года" – Международное агентство "СЛОВО", Республика Карелия;

"Экологическое объединение года" – Эко-Университет Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова, Архангельская область;

"Киберспортивный клуб года" – Киберспорт МИРЭА, Российский технологический университет, г. Москва;

"Студенческое СМИ года" – Молодежный информационный ресурс "Морошка", Республика Карелия;

"Комиссия по качеству образования года" – Совет обучающихся по вопросам качества образования Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", г. Москва;

"Юридическая клиника года" – Юридическая клиника Башкирского государственного университета, Республика Башкортостан.

С победой в конкурсе студентов поздравил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров:

"С этого года премия "Студент года" проводится в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей". За шесть лет проведения она стала одним из самых престижных студенческих событий России, и нам важно, чтобы возможности для саморазвития в рамках этой премии были открыты для всех участников. Уверен, что каждый из участников премии одинаково достоин звания "Студент года" России. Я хочу поблагодарить Ростовскую область и губернатора Василия Юрьевича Голубева, всех-всех, кто помогал нам организовать эту красивую, яркую церемонию, этот праздник молодости и творчества. Рассчитываю, что вместе с Минобрнауки и "Российским Союзом Молодежи" сможем привлечь к реализации интересных, актуальных молодежных проектов еще больше талантливых студентов".