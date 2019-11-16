Собор многодетных семей учредили в Тюмени при поддержке "Двуглавого Орла" и ВРНС

Фото: Дмитрий Сиялов

Первый в регионе Собор многодетных семей создан в Тюмени. Учредительное собрание состоялось 9 ноября в Богородично-Рождественском Ильинском монастыре с участием настоятельницы Игуменьи Нины, паствы и единомышленников. Основной посыл новой общественной организации: без духовности не может быть многодетности, сообщает пресс-служба общества "Двуглавый Орёл".

Именно этот постулат озвучил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на Всемирном Русском Народном Соборе, говоря о народосбережении, его неоднократно поддерживал известный историк, заместитель председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", генерал-лейтенант Леонид Решетников. Эту идею в своих выступлениях озвучивал и председатель тюменского регионального отделения общества Игорь Ракша, который выступил одним из инициаторов создания Собора многодетных семей. Его поддержали в этом многие видные деятели, почетные граждане Тюмени, неравнодушные общественники и сами многодетные родители.

Основной целью созданной организации станет создание платформы для продвижения духовности, нравственности, сохранения многовековых православных ценностей при воспитании детей, защита интересов многодетных семей, родителей, поддержка в решении многих вопросов.

По мнению Игоря Ракши и его единомышленников, воспитание детей, создание семей не может быть без ценностных основ, догм, характеристик, при этом они должны быть стабильны из года в год, из поколения в поколение. Заповеди Божьи ясно и четко отражают необходимость духовно-нравственного стержня, целостного руководства для воспитания достойных людей. Без этого стержня дети начинают воспитывают сами себя, но каким образом? На примерах кинодив, инстаблогеров и звездных артистов, добившихся сиюминутного успеха! Из этого может получиться настоящая катастрофа.

"Мы можем рассуждать о том, какие пособия и льготы дают многодетным матерям и семьям. Их сейчас достаточно много, но 100 лет назад при правлении Императора Николая II не было такой поддержки, но демографический прирост был колоссальный за счет увеличения рождаемости, а многодетная семья была нормой. Приведем в пример современную Францию: там женщина при рождении третьего ребенка может не работать до конца жизни, однако коренное население продолжает вымирать. А все дело в том, что из нас делают общество потребления, убивая духовность и нравственность", — прокомментировал многодетный отец Игорь Ракша.

Его мысль подтверждают слова Патриарха Кирилла, озвученные на Всемирном Русском Народном Соборе: "Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден...". Так ради чего стоит жить: ради вещей или ради детей? Под конец жизни можно обложить себя вещами, но ведь они бездушны и любить вас не могут.

На учредительном собрании Собора многодетных семей участники озвучили основные тезисы, которые перекликались с посылами по итогам ВРНС. Примечательно, что именно Тюменская область находится в лидерах по рождаемости, хотя материальных пособий и бонусов меньше, чем, например, на севере региона. Объяснение тому – высокий уровень нравственности и духовности, что подтверждают высокие показатели по посещаемости школьниками исторического парка "Россия – Моя История", достигнутые благодаря эффективной работе департаментов культуры, образования Тюменской области и Тюмени, столь масштабной активностью по продвижению благотворительной акции "Белый цветок", значительным увеличением участников мероприятий, организованных под эгидой Тобольско-Тюменской епархии, ВРНС, общества "Двуглавый орел".

Благодаря такому яркому опыту нашло одобрение и отклик предложение Игоря Ракши о создании 16-го критерия оценки эффективности деятельности губернаторов с точки зрения посещения исторических парков детьми, о сдаче госслужащими экзаменов в историческом парке, о создании информационного спецназа по выявлению и противодействию информационным угрозам, направленных против основных конфессий.

Деятельность Собора многодетных семей будет охватывать многие направления и сферы жизни, которые перекликаются с обозначенными проблемами. Организация будет способствовать поиску решений, подключать экспертов, в том числе федеральных, обеспечит правозащитную поддержку на высоком уровне. Примечательно, что организация создана именно на площадке Ильинского монастыря – платформе духовности, нравственности, православия.

Идею создания Собора одобрили многие жители Тюмени. В рамках масштабного празднования Дня Сибири родители с воодушевлением оставляли подписи в поддержку такой организации. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий благословил Собор многодетных семей и выразил надежду, что он сможет объединить все семьи, которые хотят воспитывать детей на правильных духовных ценностях и поможет многодетным семьям в их проблемах. А те, кто войдет в объединение, сможет своим примером и делами доказать, что духовность и многодетность – неразрывные понятия.

В Совет Собора уже вошли основатель историко-краеведческого лагеря "Русь" Ольга Сметанюк, Руководитель Ассоциации психологов женских консультаций, организатор предабортного консультирования в регионе, психолог, кандидат социологических наук Светлана Конева, руководитель центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якунин, выдающийся музыкант, художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири", заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев, почетный гражданин города Тюмени Геннадий Нечаев, много лет проработавший с молодежью в детско-юношеском спортивном центре "Дзержинец", настоятельница Ильинского монастыря Игуменья Нина и другие. Единогласно они выдвинули многодетную мать Елену Ракшу на место председателя Собора многодетных семей. В настоящее время идет процесс утверждения кандидатуры Высшим советом общества "Двуглавый орел".