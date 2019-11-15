В Тюмени объявили итоги народного голосования за лучшие предприятия сфер производства и услуг

Фото предоставлено организаторами конкурса

В Тюмени подвели итоги конкурса среди малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка". Церемония награждения победителей состоялась в ДК "Нефтяник" с участием представителей администрации города, депутатов областной и городской дум, известных топ-менеджеров, руководителей ведущих СМИ региона, общественников, сообщили организаторы конкурса.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году программа конкурса формировалась исключительно исходя из запросов бизнеса: "Мы провели несколько стратегических сессий с предпринимателями, обобщили все предложения, и на основании этой информации сформировали план проекта. В этом году участники смогли пообщаться с экспертами по темам развития бизнеса, посетить семинары опытных консультантов и руководителей крупных компаний, увидеть новую систему начисления баллов, в которой решающее значение имеет голосование потребителей продукции".

Церемония награждения проходила по семи номинациям, победители за первое, второе и третье места получат денежные субсидии на развитие бизнеса. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил высокую активность предпринимателей, борьбу за потребителя: "Кроме того, каждый год благодаря конкурсу открываются новые имена интересных компаний с перспективами роста. О них узнают тюменцы, за их деятельностью наблюдает бизнес-сообщество, они сами получают положительный заряд на будущее. В конкурсе этого года порадовали компании, работающие в сфере услуг, общественного питания, промышленного производства".

Победитель конкурса в номинации "Социально-культурная сфера" - руководитель школы иностранных языков "Альбион" Сергей Васюков рассказал, что конкурс помог привлечь клиентов – по результатам выставки "Тюменская марка" школа заключила новые договоры: "Наша команда объединилась для достижения цели и победила. Мы получили заряд для новых высот".

Отметим, 17-ый конкурс "Тюменская марка" стартовал в августе с начала приема заявок от участников. За статус лучших компаний решили побороться 110 предприятий и предпринимателей. В итоге были отобраны 80 участников, которые в октябре встречали профессиональных экспертов, готовых дать консультации по дальнейшему развитию бизнеса. 26 и 27 октября в СК "Центральный" состоялась масштабная выставка товаров и услуг конкурсантов, в ходе которой за участников было отдано 12 тысяч голосов. Параллельно продолжалось интернет-голосование на сайте marka72.ru.

Список победителей конкурса "Тюменская марка-2019":

"Промышленное производство": 1 место: ООО Торговый дом "Русойл", 2 место: ООО "3Д ЛЭБ", 3 место: ООО "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ".

"Строительство": 1 место: ООО "Геокад", 2 место: ООО "ТюменьПроектСервис", 3 место ООО "Зелень".

"Социально-культурная сфера": 1 место: ООО "Школа иностранных языков "Альбион", 2 место: ООО "Стоматологическая поликлиника №3", 3 место: ООО "Доктор Арбитайло".

"Бытовые услуги": 1 место: ИП Апакидзе А. В. (бренд "Ключ Сервис), 2 место: ИП Михайлова Е.А.(бренд "Анна Манчини"), 3 место: ИП Левашова О. В. (Бренд "Меховое ателье Олеси Левашовой).

"Гостеприимство": 1 место: ИП Дёмышева Т.В. (бренд "Столовая "Как дома"), 2 место: ООО "Соверен-Л", 3 место: ООО "Тюменские автотранспортные услуги".

"Бизнес для бизнеса": 1 место: ООО "Баланс-ВА", 2 место: ООО "Дрим", 3 место: ООО "Торговая компания Еврокреп".

"Удачный старт": 1 место: ООО "Тюменский Фитнес", 2 место: ИП Щепин Е.И. (бренд "Мороженое "Пашуня"), 3 место: ИП Самойлова С.В. (бренд Finliberty)