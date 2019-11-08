"Легенды Сибири" радуют туристов частичками местного колорита

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская компания "Легенды Сибири" завоевала два первых места в номинациях "Идея сувенира" и "Гастрономический сувенир" в финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который состоялся в Саратове.

Призовые места получили открытка "Мамонт" с фрагментом бивня мамонта и десерт из сосновых шишек под названием "Легенды Сибири". Компания участвует в конкурсе уже не первый раз.

"На мой взгляд, этот конкурс – очень значим для производителей сувениров, предназначенных для туристов. Он позволяет буквально по полочкам разложить структуру и этапы создания востребованного туристического сувенира и предлагать гостям города, региона, отдельного учреждения изделия, которые будут пользоваться популярностью и спросом у туристов", - отмечает директор компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов.

Магазин изделий тюменских мастеров не только завоевывает призовые места на конкурсах, но и является своеобразной визитной карточкой областной столицы. В лавке можно приобрести уникальные изделия, которые позволяют познакомить гостей нашего региона с художественными ремеслами и самобытностью ремесленников нашего края.

Наиболее популярные сувениры – открытки и региональные продукты. Каждый гость хочет увезти с собой частичку местного колорита. Магазин "Легенды Сибири" востребован среди туристов. Они приобретают различные сувениры и увозят с собой восторженные эмоции от красоты и неповторимости изделий, созданных руками тюменских умельцев.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.