Более 12 тысяч жителей и гостей областной столицы посетили выставку "Тюменская марка-2019"

Фото предоставлено организаторами

Количество жителей, проголосовавших в рамках интернет-голосования конкурса "Тюменская марка" в этом году увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. На сайте marka72.ru за лучшие малые и средние предприятия Тюмени проголосовало около 8 тысяч потребителей, сообщают организаторы конкурса.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых отметил, что жители были очень активны и на выставке "Тюменская марка" в спорткомплексе "Центральный" - было зафиксировано около 12 тысяч голосов: "Подсчет данных продолжается. Победителей конкурса в семи номинациях объявим 14 ноября на торжественной церемонии награждения".

Все больше положительных отзывов поступает от жителей и гостей Тюмени, посетивших масштабную выставку 26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный". Многие потребители узнали о новинках качественных товаров и услуг тюменских компаний, смогли познакомиться с руководителями производств, высказать пожелания по дальнейшему развитию ассортимента, побывать на ярком празднике и выиграть призы.

"Выставка "Тюменская марка" приобретает все большую популярность у тюменцев, становится семейным праздником, где царит дружеская атмосфера и готовность товаропроизводителей и потребителей слышать друг друга, где предприниматели находят новых деловых партнеров, перенимают опыт друг у друга и стремятся развиваться дальше", - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Отметим, конкурс "Тюменская марка" проходит в этом году в 17 раз. Для участия в нем поступило 110 заявок от предприятий и предпринимателей Тюмени. В итоге отбор прошли 80 участников, которые представили товары и услуги на масштабной выставке. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоятся 14 ноября в 16.00 в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).