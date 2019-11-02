Тюменцы принимают активное участие в озеленении города

В этом году в Тюмени прошло множество акций по посадке деревьев, в которых принимали активное участие жители всех возрастов. Так, например, незадолго до наступления холодов учащиеся школы №5 высадили клены на Текутьевском бульваре в рамках акции "Классное дерево", инициированной главой города Русланом Кухаруком.

На ул. Самарцева по Червишевскому тракту также школьники тюменских школ посадили деревья и поставили памятные таблички о своем участии в акции. На Текутьевском были посажены молодые ели, сибирские пихты, декоративные яблони роялти, адаптированные к сибирскому климату. С прошлого года здесь красуются 15-летние голубые ели, за которыми требуется особый уход.

Напомним, что высадка деревьев в столице области идет в рамках реализации нацпроектов "Экология" и "Здоровьесбережение".

В 2018 году в Тюмени стартовала акция "Посади дерево". По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в администрации города тогда утвердили порядок предоставления субсидии на это благородное и нужное дело.

В 2019 году городская администрация на посадку деревьев и кустарников в скверах, парках и по обочинам дорог, а также на устройство и ремонт газонов выделила 9,5 млн. рублей. Помимо вышеперечисленных пород, в городе садят рябину обыкновенную, дуб черешчатый, липу, тополь, пузыреплодник, кизильник.

Акции "Посади дерево" проходит весной и осенью. Чтобы принять в ней участие, можно присоединиться к инициативной группе дома или организовать собрание и подать документы на получение субсидии в управление по экологии департамента городского хозяйства (ул. Урицкого, 28). Получить ее могут УК, ТСЖ, ЖСК, а также лицо, уполномоченное собственниками помещений в многоквартирном доме.

В этом году значительная часть городских посадок связана с проектом "Лес Победы", в рамках акции высаживаются деревья во всех округах города. Принимают участие в посадке не только школьники, но и взрослые волонтеры крупных предприятий.